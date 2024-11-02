Ставрополье посетили 7 млн туристов с начала года

Ставропольский край посетили 7 млн туристов с начала 2024 года, заявил губернатор Владимир Владимиров.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Динамику турпотока отследили с помощью системы «Большие данные».

«Ставрополье посетило около 7 млн гостей. Подавляющее большинство — наши соотечественники. Однако было немало туристов и из-за рубежа — 138 тыс. человек», — цитирует Владимирова телеканал «СвоёТВ».

Как отметил губернатор, больше всего иностранцев приехали из Азербайджана, Узбекистана, Армении, Турции и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Приморский край посетили более 370 тыс. иностранных туристов за январь — сентябрь 2024 года.