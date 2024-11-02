Спрос на смешанные туристические маршруты РЖД вырос на 37%

Популярность мультимодальных туристических маршрутов РЖД, включающих в себя железнодорожную и водную составляющую, выросла на Северо-Западе на 37% по отношению к прошлому сезону. Об этом по окончании водной туристической навигации в 2024 году сообщили в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

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"С мая по октябрь 2024 года водными маршрутами воспользовались на 37% больше, чем годом ранее. Самым популярным маршрутом традиционно стал маршрут Сортавала - Валаам - Сортавала (2,4 тыс. билетов). На втором месте по популярности направление до деревни Взвад, на него приобрел билеты 1,7 тыс. человек, на третьем - маршрут до острова Кижи, которым воспользовались 1,69 тыс. пассажиров", - рассказали в пресс-службе.

В этом сезоне были запущены новые маршруты в Кронштадт и по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Всего в 2024 году действовали семь мультимодальных маршрутов по Северо-Западу, включая линии Сортавала - Валаам, Петрозаводск - Кижи, Петербург - Петергоф, Петербург - Орешек и Великий Новгород - Взвад. В общей сложности в этом сезоне водными туристическими маршрутами воспользовались порядка 7 тыс. пассажиров.

В пресс-службе СЗППК также напомнили, что в честь закрытия сезона мультимодальных перевозок с использованием водного и железнодорожного транспорта компания запускает розыгрыш подарков. Он будет проходить в официальном сообществе предприятия во "ВКонтакте" и в его Telegram-канале с 1 по 8 ноября.