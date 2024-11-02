Иностранец не смог сесть в самолет в аэропорту Иркутска

Неординарный инцидент произошел в аэропорту Иркутска. Иностранный турист на обратном пути перебрал с алкоголем. Как утверждают источники, он перебрал с выпивкой уже в аэропорту. Тем не менее после этого сумел преодолеть контроль возле выхода на посадку и погрузиться в автобус.

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Видимо, перепад температуры между помещением и улицей сделал свое дело. И когда транспорт доехал до места стоянки самолета на аэродроме, турист уже не смог самостоятельно выйти из автобуса. О подъеме по трапу уже и говорить не приходилось.

В связи с происшествием на место был направлен наряд транспортной полиции. Иностранному гостю помогли покинуть автобус, а затем его препроводили, но не в самолет, а в отделение. В связи с нарушением общественного порядка ему выписали штраф в размере 500 руб. Это минимальное наказание по данной статье Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, иностранцу, перебравшему с алкоголем, 43 года. Из какой именно страны он прилетал в Иркутск, не уточняется. В содеянном зарубежный гость раскаялся после профилактической беседы, штраф сразу же оплатил и купил новые билеты.

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