В Крыму с начала года отдохнули более 5,5 миллионов туристов

Турпоток в Крым за год вырос на 18% и в 2024-ом составил 5,5 миллионов человек. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Аксенов, передаёт Газета.ру.

Отмечается, что в сентябре и октябре число туристов в регионе превысило миллион человек и стало на 6% больше, чем в первые два осенних месяца прошлого года. Средняя загрузка отелей и хостелов в этом году составила 46%, что на треть больше, чем в октябре 23-го.

Около половины приезжающих в Крым отдыхали на юге полуострова, четверть — на западе и 15% — на востоке. При этом 10% туристов отдыхали в не имеющих выхода к морю Симферополе, Симферопольском и Байчисарайском районах.