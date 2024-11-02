Названы лидирующие направления для путешествий зимой

В этом году у российских туристов абсолютными лидерами по путешествиям зимой станут Санкт-Петербург и Краснодарский край. Самым популярным из горнолыжных курортов стала Красная Поляна, рассказал НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

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Помимо Красной Поляны, спросом у любителей активного зимнего отдыха пользуются Домбай, Приэльбрусье и Архыз, а также Шерегеш и Манжерок.

«Байкал тоже популярен, но тоже с большим отрывом, так как в регионе элементарно очень мало отелей», — добавил Мкртчян.

Большинство жителей европейской части России в этом году планируют отдохнуть в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Вообще, сейчас крайне популярны любые экскурсионные программы — к примеру, в Казань или Калининград, но Северная столица всех обгоняет. Также в тренде последних лет остается Мурманская область и родина Деда Мороза — Великий Устюг.

Меньшей популярностью пользуется Крым, несмотря на снижение цен на 30%. Это объясняется тем, что там зимой «нет ни снега, ни теплого моря», пояснил специалист.

«При этом цены в Крыму очень неплохие, поэтому подышать морским воздухом можно вполне, экскурсии тоже никто не отменял», — отметил Мкртчян.

Он добавил, что билеты желающие сэкономить россияне на новогодние туры начали покупать еще в июле и августе, отметил эксперт. С того момента цены заметно выросли — к примеру, на Красную Поляну с 10 тыс. рублей до 22 тыс. рублей за ночь.

Ранее стало известно, где россияне будут отдыхать на Новый год.