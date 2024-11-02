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На горных курортах России почти закончились места на Новый год

Россияне заранее раскупили новогодние туры на горнолыжные курорты страны. Об этом сообщает РБК.

На горных курортах России почти закончились места на Новый год
© Lenta.ru

По данным источника, места в отелях на некоторых горных курортах с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025-го почти закончились. Так, загрузка Домбая и Архыза уже составляет 80 процентов. При этом в пик праздников с 28 декабря по 4 января номера всех гостиницах раскуплены.

Тем временем на Шерегеше размещение забронировано на 70 процентов, причем в самых популярных отелях раскуплено до 98 процентов номеров.

Больше мест остается в горном кластере Сочи, с 29 декабря по 8 января местные курорты пока заняты примерно на 60 процентов.

При этом Сочи остается самым востребованным направлением для отдыха предстоящей зимой. В октябре на него приходилось 74 процента купленных путевок.

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