В Петербурге хотят поднять долю зарубежных путешественников

Петербург считается одним из самых туристических городов России. После коронавируса турпоток снизился, но в 2024 году все может измениться. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

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По его словам, с начала года город уже посетило 8,7 млн человек. По итогам его посетят еще почти 2 млн путешественников. Тогда Петербург побьет рекордное значение 2019 года по числу туристов, сообщили в пресс-службе Смольного.

По итогам первых трех кварталов прошлого года город посетили 7,8 млн туристов, а сейчас – 8,7 млн. Рост составил более 11%. Если тренд сохраниться, то по итогам года Петербург посетят 10,5 млн гостей, отметил Беглов.

Сейчас стоит задача поднять долю зарубежных путешественников во въездном турпотоке на 20-30%. На это в бюджете на 2025-2027 году предусмотрели деньги на расширение отраслевых контактов с дружественными странами.

Напомним, что жители России пробуют болотинг и монастыринг. На Мальдивах вводится запрет на ввоз вейпов и алкоголя.