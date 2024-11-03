Санатории будут собирать туристический налог

Санатории России на этой неделе признали участниками реестра классифицированных средств размещения и с 1 января 2025 года должны будут, как и отели, платить туристический налог по минимальной ставке. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Для отелей и других объектов размещения в 2025 году ставка туристического налога установлена в размере 1%, но не менее 100 рублей за день проживания, с последующим увеличением до максимальных 5% в 2029 году. Санатории подлежат обложению турналогом по минимальной ставке 100 рублей в день.