На новогодние каникулы в Крыму разбирают президентские люксы

Глава Крыма Сергей Аксёнов на новогодние праздники ждет на полуострове много туристов – спрос, по его словам, вырос вдвое. Цифр он не привел, но, по данным Министерства туризма Крыма, с 27 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно в республике отдохнули 181,3 тыс. туристов. Так что умножать надвое, скорее всего, необходимо именно эту цифру. Впрочем, по оценке туроператоров, рост спроса есть, но скромнее – на уровне 20%.

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О том, что интерес к отдыху в Крыму есть, говорят и данные систем бронирования. Так, если на конец ноября в Большой Ялте предлагают 168 вариантов размещения, то на Новый год – доступно около 100. А число четырех- и пятизвездочных отелей, доступных к бронированию в новогодние праздники, сокращается в 2,5 раза.

Хотя чаще всего дефицит касается отдельных номеров. Например в гостинице «Солдайя» 5* в Судаке на Новый год остановиться в королевском люксе уже не получится, равно как и в номере класса «семейный комфорт». В пятизвездочном Riviera Sunrise Resort & SPA в Алуште разобрали дорогие президентские люксы. Нет свободных семейных номеров и апартаментов и в популярном ялтинском отеле «Бристоль» 3*.

Сергей Аксенов также отметил, что республика «занимает лидирующие позиции в рейтинге самых бюджетных популярных направлений в стране». Действительно, стоимость размещения в Ялте и Алуште ниже, чем в Сочи. Однако на новогодние праздники бюджетных цен ждать, разумеется, не стоит, они выросли примерно в 2 раза. В той же «Солдайе» в ноябре забронировать стандартный номер можно за 6,3 тыс. руб. в сутки, в дни новогодних каникул – за 14 тыс. руб.

Ранее TourDom.ru писал, что с января по сентябрь 2024 года Крым посетило более 5,2 млн туристов. Это на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Примерно две трети туристов прибыли в регион по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах.