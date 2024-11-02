В Черногорске Хакасии введут туристический налог

Туристический налог с 1 января 2025 года введут в Черногорске, втором по численности населения городе Хакасии. Об этом ТАСС сообщил глава города Василий Белоногов.

"Ввели [туристический налог], согласно действующему законодательству", - сообщил Белоногов.

По его словам, сейчас на территории муниципалитета нет отелей и кемпингов, которые стали бы объектами налогообложения. В то же время мэр подчеркнул, что муниципалитет участвует в разработке мастер-плана по развитию туризма в регионе.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, где проживают более 75 тыс. человек. Находится в 16 км от Абакана.

12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Он не коснется некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции.