Что посмотреть в Пензе за три дня

Я ехала в Пензу, зная о Пензе примерно ничего. Но яндекс и добрые люди в помощь – примерный план составлен. Местный Арбат, загадочный Музей одной картины, некий театр со сложным названием, шкатулка сказок, планетарий, парк, зоопарк, ботанический сад, Тарханы… Точно! Я ведь знала, что Пенза – Лермонтовская земля. Но оказалось, что и кроме Михаила Юрьевича здесь еще много кто «наследил».

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Музей одной картины

Итак, что можно успеть в Пензе на три дня? Можно успеть много! Начали мы в самом историческом месте – «откуда есть пошла земля Пензенская». Это высокий берег реки Суры, смотровая площадка и гордый памятник первопоселенцу. Напротив, через дорогу, остатки оборонительного вала и памятник в честь этого: крыша крепости с пушкой. Позади него – библиотека имени Лермонтова (одна из) и памятник Михаилу Юрьевичу.

Кстати, в библиотеках здесь легко запутаться: и городская, и областная носят имя Михаила Лермонтова, кроме того, есть новые и старые здания, исторические и новостройки (12 этажей!), плюс некоторые отделы располагаются в отдельных зданиях…

Полюбовались на Суру и домики сверху, сфотографировались с первопоселенцем и отправились в Музей одной картины. Таких музеев, посвященных какой-то одной вещи, в России, да в мире, — по пальцам пересчитать. Например, есть музей потонувшего корабля в Стокгольме, музей Туринской плащаницы в Италии. И вот Музей одной картины — в Пензе. Об этом, кстати, на экскурсии в музее рассказали.

Но я забежала немного вперед. А нам с вами надо сначала забежать в сам музей.

Итак, заходим в старинное здание. В подвале – гардероб, на втором этаже – музей. Две комнаты. В первой — небольшая сцена и зрительный зал человек на 30. На сцену выходит экскурсовод, рассказывает про свой уникальный музей. Открыт он был в 1983 году, 40 лет назад. И это не отдельный музей, а филиал Пензенской картинной галереи. Я не знаток, но гиды уверяют, что это одна из самых богатых галерей в России, ее гордо именуют «малым Эрмитажем» или, по-доброму, «картинкой». Так вот, суть музея в том, что каждый год здесь экспонируется всего одна картина. Весь год. Шедевральная. Из фонда какого-либо музея: Эрмитажа, Третьяковки, Русского музея, «картинки»… Но картина не просто так висит на стене или стоит на мольберте – вокруг нее создается целая история. Это экскурсия, сувенирная продукция, копия, фотография и кино.

Вот именно кино и продолжает нашу программу в музее. Мы попали на «Троицын день» Бориса Кустодиева. Местные ТВ-журналисты специально для музея сняли фильм про Кустодиева и его картину. Кино получилось документально-игровым и (впервые!) панорамным. Актер играл художника, картины оживали с помощью анимации и звука, на стенах «писались» письма и цитаты, дневники. Получасовой фильм получился очень познавательным и занимательным. Потом занавес открылся, и на сцене мы увидели её – ту самую одну картину – «Троицын День».

Можно подойти сфотографировать и сфотографироваться, посмотреть-рассмотреть. А потом – в соседний зал, гостиную. Здесь представлена копия картины того же Кустодиева «Портрет Ф. Шаляпина» («Шаляпин в шубе»), созданная местным пензенским художником, а также фотографии всех картин, которые за эти 40 лет гостили в музее. Но картин не 40, а 24 (или 26). По словам гида, у музея были трудные годы – это раз. А два – некоторые картины были представлены по два раза.

Кстати, первой, в 1983 году, гостьей в музее была картина «Взятие снежного городка» Сурикова, из Русского музея. А в один год в Пензу привезли «Ковер-самолет» Васнецова из Нижегородского государственного художественного музея.

Кроме Шаляпина, меня заинтересовали еще две девочки на одной картине. Оказалось, это сестрички, внучки Наталии Гончаровой-Пушкиной-Ланской, которые жили в Пензе. Ну, я ж говорю, сплошная литература!

Кстати, по словам гида, подобные музеи пытались открывать и в других городах, в частности, во Владимире. Но идея не прижилась. А в Пензе – живет, все получилось! Хотя, конечно (по словам все того же гида), дело это дорогое: договориться с музеем о передаче картины на целый год, обеспечить климат-контроль при переезде, охрану… В общем, лично я прониклась, с удовольствием ходила бы каждый год. Мне эта история напомнила цикл передач Эдварда Радзинского «История одного шедевра» — про полотна передвижников из Третьяковки, нам в школе на уроке МХК Валентина Леонидовна показывала…

Про золотого петушка

Идем дальше. Через дорогу от музея и первопоселенца – красивейший Спасский собор с колокольней. Это новодел, построенный на месте старого храма. Говорят, когда первый храм «убивали», он раскололся надвое, не хотел умирать…

На территории храма – памятник Петру и Февронии, статуя матери, рядом – сквер Лермонтова с бюстом Лермонтова, фонтан. Ныне эта площадь именуется Соборной, а ранее была Воеводской, Губернаторской, Верхней, Советской… А сразу от нее вниз идет улица Московская, местный пешеходный Арбат. Раньше улица называлась в четь храма – Спасской.

Из всех пешеходных улиц, где мне довелось гулять, эта, пожалуй, самая скромная. Минимум скульптур, фотозон, магазинов и ресторанов. Но они все же есть! Например, памятник «Пензяк толстопятый» с объяснением, почему местные жители (не пензюки!) получили такое прозвище. Там все дело в носках с двойной пяткой! Или шкатулка сказок с пословицами и поговорками. Традиционная стела «Я люблю Пензу». Баннер с ласточкой и мотивирующей надписью про Пензу. Драматический театр. Фонтан и качели. Уютный частный «Твой книжный» с кофейней. Сувенирный – очень скромный и пустоватый.

Кстати, про магазины. Вместо привычных «Спаров» и «Магнитов» здесь «Коллажи» и «Караваны». Из местной продукции мы попробовали кучу конфет с трех кондитерских фабрик, в том числе «Ласточку» (это символ города) и знаменитый «Золотой петушок». Не путать с напитками «Золотой петушок»! Хотя они тоже местные. Говорят, раньше была еще «Курочка Ряба», но почему-то сняли с производства.

Закончить первый день неплохо бы в театре. Например, в Театре доктора Дапертутто. Это центр Мейерхольда – музей сценического искусства и небольшой театр. Расскажут много занимательного про гениального режиссера и актера, который придумал вращающуюся сцену, зеркала на сцене, людей вместо декораций и много других театральных фишек и штучек.

Но билеты сюда надо покупать сильно заранее. А вот в драмтеатре такого ажиотажа нет.

Звезды в парке

День второй. Давайте проведем его в развлечениях. Начнем с Парка Белинского. Здесь очень много аттракционов, в том числе водных и экстремальных. Например, «Тир»: рельсы, вагонетки, идущие по кругу, и мишени в центре этого круга. Или колесо обозрения – с открытыми, вращающимися и раскачивающимися на ветру кабинками!

По субботам в парке работает танцплощадка. Рядом — ботанический сад и планетарий. Он носит имя Ильи Ульянова, отца Ленина. Это единственный деревянный планетарий в России! С нижегородским или московским сравнивать не стоит. Фотозоны из шариков, прошлогодние выставки школьных поделок, маленький зал.

Зато очень интересная экскурсия по планетарию и весьма достойная программа. Мы попали на фильм про рождение темной материи, а потом нам рассказали и показали, какие звезды можно увидеть в небе над Пензой в это время года.

Во второй половине дня – Термоленд, зоопарк, кинотеатр, краеведческий музей.

В гости к Лермонтову

День третий. Литературный.

Мы предлагаем начать его с Литературного музея. Нас встретил настолько одухотворенный гид, что мы готовы были слушать ее не час и не два, а весь день. В музее – два зала: один про классиков, второй – про XX век.

Рассказывают про Белинского и его гимназию, из которой его сначала выгнали, а потом позвали сюда же работать вместо учителя. Кстати, сам музей как раз и расположен в здании бывшей гимназии. По Огарева и Герцена.

Про Крылова, который именно в Пензе сочинил басню «Свинья под дубом». Про Льва Николаевича Толстого, который приезжал на пензенскую землю всего на несколько дней, но успел полюбить этот край и даже хотел вставить описание местной природы в «Войну и мир». Эти строчки есть в черновике, и гид читает нам их наизусть. Но в итоговом варианте романа их, увы, нет.

Про Салтыкова-Щедрина, который (писатель!) служил в Пензе министром финансов и здесь же написал своих «Испорченных детей». Про автора «Ледяного дома» Лажечникова. Про Маяковского, который был влюблен в местную барышню Татьяну. Про Куприна, про Грина…

И, конечно, про Михаила Лермонтова. Вот балкон, на котором маленький Миша стоял с бабушкой. Вот бюст, вот памятник в его честь. Вот улица, вот библиотека, еще одна. Остановка. Книжный фестиваль «Алло, Лермонтов?». Но больше всего про Лермонтова расскажут Тарханы. Здесь он жил, здесь он похоронен. Здесь молилась за него бабушка. Здесь написал он свои первые строчки и первые картины.