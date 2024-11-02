Приэльбрусье готовится к наплыву туристов и разъясняет обстановку

В Кабардино-Балкарии готовятся к наплыву туристов, которые c наступлением зимы приедут кататься на лыжах на курорт Эльбрус.

На пресс-конференции, посвященной предстоящему 3 ноября запуску рейса авиакомпании «Россия» Санкт-Петербург – Нальчик, журналистам привели цифры. А также рассказали, почему летом пришлось напомнить о дресс-коде.

За первые 9 месяцев этого года Кабардино-Балкария приняла уже 1,5 млн гостей, что соответствует турпотоку за весь прошлый год, когда приехало 1 млн 520 тыс. гостей (при этом население самой республики – всего 905 тыс. человек. – Ред.). Таким образом, по итогам года вполне возможен рекорд.

Больше всего туристов ждут, конечно же, в Приэльбрусье.

«Сейчас загрузка отелей составляет 50%. Опыт показывает, что к середине декабря свободных мест не останется», – рассказал журналистам и.о. министра Мурат Шогенцуков.

Рост турпотока он назвал взрывным, так как ежегодно количество туристов увеличивается на 20–30%.

По его словам, запуск рейса «России» позволит взаимно увеличить туристический обмен.

«Я учился в Москве, но отдыхать мы ездили в Санкт-Петербург. Любому Питеру, в свою очередь, будет очень уютно в Кабардино-Балкарии. Это светская республика, где свободно и легко, нет напрягов и жестких ограничений».

Гостям и.о. министра пообещал безопасность:

«Я всегда привожу такой пример. За все 7 лет, что я работаю, не было ни одного тяжкого преступления, совершенного местными. В плане безопасности даю личную гарантию, что здесь вы будете чувствовать себя свободно и ваши дети тут будут как у себя дома».

Нашумевший дресс-код, который Министерство туризма опубликовало в июле, – это вынужденная мера. По словам Мурата Шогенцукова, выпустить такую рекомендацию пришлось после того, как «две нимфы» загорали топлесс на берегу реки и это увидели местные жители. Никаких претензий на улицах к обычным туристам никто не предъявляет, нужно просто одеваться прилично.

На пресс-конференции Мурат Шогенцуков назвал основные причины, по которым туристы выбирают Кабардино-Балкарию. Зимой приезжают, чтобы скатиться со склонов Эльбруса на горных лыжах, а летом – взойти на вершину.

«Там буквально стоит очередь из желающих подняться».

В ходе экскурсий туристам приводят и другие доводы. Оказывается, в Кабардино-Балкарии выращивают самые сладкие яблоки. Выпускник химфака и гид Максим Пушкарев подвел под это научное обоснование. Все дело в Эльбрусе с его ледниками, где толщина льда достигает 400 м. Из-за близости гор в окрестностях Нальчика летом случаются резкие перепады температуры. Днем может быть плюс 40, ночью – на 20 °C меньше.

«Это стресс для растений, и яблони реагируют на него так же, как и люди, – накапливают сахар», – рассказал Максим Пушкарев.

Кстати, один из сувениров, который туристы приводят из Кабардино-Балкарии, – это натуральная яблочная пастила.