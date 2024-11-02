Голландец рассказал, что удивило его в России

Живущий в России тревел-блогер из Голландии перечислил удивившие его особенности жизни в стране. Своими мыслями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

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В первую очередь автор публикации обратил внимание на сайт «Госуслуги», с помощью которого можно онлайн решить множество вопросов. Кроме того, его приятно удивила доставка из супермаркетов и других мест.

«В Голландии я никогда не пользовался доставкой продуктов или еды из ресторанов: такая возможность есть в некоторых супермаркетах, но не так доступна как тут, в России», — отметил блогер.

Очередное отличие России от Голландии — наличие сравнительно недорогого такси, которое можно вызвать через приложение. Кроме того, иностранца удивляло, что в Москве можно записаться к врачу онлайн день в день.

«В Голландии у специалистов обычно большие очереди. Если не требуется срочная помощь, ждать несколько недель или месяцев — это возможно», — объяснил он.

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».