Популярными у иностранцев стали три региона ДФО

В этом году среди дальневосточных регионов наибольшую популярность у иностранных туристов получили Якутия, Амурская область и Хабаровский край. На Дальнем Востоке туристические проекты уникальны тем, что одновременно нацелены на внутренний и внешний туризм.

Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе рабочей поездки в Узбекистан. По его словам, до пандемии турпоток в Приморский край из Китая, Японии и Кореи составлял около 1 млн человек. По данным министерства, в 2023 году Дальний Восток посетили 6,3 млн человек. Самыми популярными регионами стали Приморский и Хабаровский края, а также Бурятия.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года Приморский край посетили свыше 370 тыс. иностранных туристов. За это время они совершили более 500 тыс. поездок. Из Японии в Приморский край отправились 2,7 тыс. раз, из Южной Кореи – 3,5 тыс. раз. Регион также посещали туристы из США и Канады.