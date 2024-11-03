Тренд на отпуск в монастырях: в каких обителях Урала примут трудников

Среди молодых людей набирает популярность паломничество по православным монастырям. Вместо пляжа «зумеры» едут в отпуск в обители, чтобы потрудиться и помолиться. Психологи уверены, что молодежь гонит туда изнуряющее одиночество и тревога. Что это дает людям и в какие монастыри Урала можно поехать – читайте в материале «ФедералПресс».

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Почему отдых в монастырях стал модным

Молодые люди бегут от мирской суеты в монастыри на несколько недель или месяц, живут по строгому распорядку обители и работают на хозяйстве. Отчеты о необычном отпуске все чаще появляются в соцсетях. Этому новому и модному явлению дали название «монастыринг», хотя трудничество существует столетиями на Руси.

«Идет СВО. В сложных ситуациях и там, где есть опасность для жизни, человек обращается к Богу. Усиливается вера в то, что есть сила, которая может защитить. Это нормальный процесс. Вера – это про доверие. Я начинаю доверять себя тому, кого считаю сильнее и мудрее. Доверие к миру усиливается», – прокомментировала «ФедералПресс» психолог и гештальт-терапевт Татьяна Федосимова.

В обществе наблюдается тревожность из-за событий, которые происходят в стране и мире. По мнению психолога, она связана с неясностью и неопределенностью.

«Тревога высасывает силы и изводит людей. А в монастыре много простой физической работы, очень понятный круг обязанностей. Тебя накормят, дадут кров. Все просто и понятно. Здесь люди могут очень хорошо отдохнуть от изнуряющей тревоги, которая в мире существует. Любая физическая работа снимает часть напряжения, спрятанные и подавленные эмоции. Но мы не убираем причину», – добавила эксперт.

Также в мегаполисах темп жизни ускоренный, людям не хватает сил и времени пообщаться даже с близкими, почувствовать другого человека. Потребность в близости в больших городах очень сложно удовлетворяется. А в монастырях есть общинность и соборность.

«Вероятно, одна из причин этого явления – изнуряющее одиночество. Монастырская среда другая, там темпы жизни более замедленные и размеренные, есть возможность уйти от накопившегося одиночества и встретиться с людьми, побыть какое-то время со своими близкими (если едут с семьей. – Прим. ред.), пообщаться», – заключила Татьяна Федосимова.

О чем нужно знать трудникам

Придется вставать с петухами и выполнять каждое послушание, которое дадут монахи. Отказаться нельзя. Настоящее послушание и труд выше поста и молитвы, говорят святые отцы церкви. Мирян могут отправить мыть полы, чистить овощи, работать в огороде, коровнике, птичнике или на стройке. Летом благословляют на сенокос, осенью – на сбор урожая и заготовки на зиму.

Трудникам предоставляют бесплатное проживание в паломнической гостинице и трехразовое питание в трапезной.

Каким правилам нужно следовать:

Заранее связаться с монастырем, договориться о трудничестве и дате приезда, чтобы для вас могли подготовить место в гостинице;

Пройти собеседование;

Взять с собой паспорт, медполис и деньги на обратную дорогу, одежду для посещения богослужений и сменку для работы;

При приезде обязательно нужно взять благословение на труд в монастыре у настоятеля или игуменьи;

Монастырский распорядок сродни армейскому, его нужно соблюдать неукоснительно, как и правила поведения;

Посещать богослужения;

Не выходить из обители без благословения.

В какие монастыри Урала поехать

В регионах УрФО огромное количество православных монастырей с богатой историей. Они знамениты своими подвижниками и святыми. Самой древней обители исполнилось 420 лет, самой молодой – меньше десятка.

Свердловская область

На Среднем Урале большой выбор монастырей: девять мужских и десять женских обителей. Выбрали тройку популярных:

Свято-Николаевский мужской монастырь. Самый старый на Среднем Урале, возник в 1604 году. Закрыт в 1924 году, возвращен РПЦ в 1990 году. При монастыре действует гостиница для паломников. Святыни: мощи святого Симеона Верхотурского, мощи преподобных Илии и Арефы Верхотурских, могила преподобноисповедника Иоанна (Кевролетина). Адрес: Верхотурье, ул. Воинская, 1а. Паломническая служба: 8 (953)-387-86-24, паломническая гостиница: 8 (922)-296-36-87.

Свято-Покровский женский монастырь. История обители начинается с 1621 года. При монастыре действует гостиница для паломников. Святыни: икона Божией Матери «Умиление», мощи блаженного Космы Верхотурского. Адрес: Верхотурье, улица Сенянского, 3. Телефоны: 8 (34389) 2-22-01, 8 (34389) 2-22-07.

Мужской монастырь во имя Святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Основан в 2000 году на месте, где сожгли тела Николая II и членов его семьи. Контакты паломнического центра: 8 (343) 264-90-45, 8 (912) 039-63-77.

Тюменская область

На этой сибирской земле первые монашеские обители появились еще в начале XVII века.

Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь. Основал святитель Варлаам в 1783 году на берегу Иртыша. По преданию, на месте будущего монастыря Ермаку явился Николай Чудотворец. Адрес: село Абалак, ул. Советская, 32. Телефоны гостиницы: 8 995 238 56 85.

Богородице-Рождественский женский монастырь. Дата основания – 1620 год. Возрождение обители началось в 2001 году. Адрес: Тюмень, ул. 25-го Октября, 29. Телефон гостиницы: 8(3452)46-40-18, 46-40-20.

Свято-Троицкий мужской монастырь. Основал в 1616 году монах Казанского Раифского монастыря Нифонт. В обители находятся мощи просветителя Сибири – митрополита Филофея. Адрес: Тюмень, ул. Коммунистическая, 10. Телефоны: 8 (922) -047-27-87, 8 (982)-785-95-17.

Димитриевский мужской монастырь. Первая и единственная обитель в Югре. Подворье получило статус монастыря в декабре 2020 года. Адрес: Ханты-Мансийск, район реки Вьюшки. Телефон: 8 (3467) 35-14-40.

Курганская область

В Зауралье расположены два женских и два мужских монастыря.

Успенский Далматовский мужской монастырь. Основал в 1644 году старец Невьянского Богоявленского монастыря Далмат. Мощи преподобного обретены в 1994 году в обители, где хранятся до сих пор. Монастырь расположен на одинаковом расстоянии от Екатеринбурга, Кургана, Тюмени и Челябинска. Адрес: Далматово, ул. Советская, 194. Телефон монастырской гостиницы: 8 (922) 678-69-13.

Верхтеченский Свято-Введенский женский монастырь. Его тоже основал преподобный Далмат в 1680 году. Вернулась монашеская жизнь в обитель в 1995 году. Адрес: Катайский район, село Верхняя Теча, улица Шумилова, 3. Телефон: 8(963)005-34-56.

Женский монастырь Похвалы Божией Матери. Устройство обители началось в 1992 году, статус монастыря получен в 2000 году. В Никольской церкви обители находятся мощи зауральского священномученика Аркадия Боровского. Адрес: Катайский р-н, с. Боровское, ул. Исетская, 26. Телефоны: 8 (35251) 2-82-64, 8 (35251) 2-81-38.

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь образован в 2002 году. Святыни: Казанская иконы Богородицы и святой источник, где был обретен чудотворный образ. При монастыре есть гостиница и трапезная. Адрес: Белозерский р-н, с. Чимеево, ул.Казанская, 1. Телефон: 8 (35232) 2-31-33.

Челябинская область

На Южном Урале всего две обители. Монастыри находятся на территории Челябинска.

Одигитриевский женский монастырь открыт в 1862 году. На территории три храма и две часовни. В обители жили более 360 насельниц. Возрожден в 2015 году. Адрес: Челябинск, ул. Энергетиков, 21а. Телефон: 8 (351) 251-79-84.

Богоявленский мужской монастырь. Подворье возникло при храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в 2015 году, а в 2017 году община стала монастырем. Адрес: Челябинск, ул. Электровозная 5-я, д. 5а. Телефон: 8 (351) 724-30-02.

Почему с трудниками проводят в обителях собеседование и какие подводные камни видят в «монастыринге» священники – читайте в материале «ФедералПресс».