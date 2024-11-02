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Приморье посетили 370 тысяч иностранных туристов с января

Приморский край посетили более 370 тыс. иностранных туристов за январь — сентябрь 2024 года.

С января Приморье посетили 370 тысяч иностранных туристов
© РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

За три квартала регион принял гостей не только как туристический центр, но и в деловых и учебных целях, а также по личным приглашениям.

В частности, из Японии в Приморье приезжали 2,7 тыс. человек, из Южной Кореи — 3,5 тыс., из КНДР — 5,7 тыс.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в число популярных городов для путешествий зимой.

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