Закон о туризме изменят, чтобы усилить ответственность турагентов

В резолюцию, принятую по итогам II Международного конгресса туроператоров, который прошел в октябре в Минске, внесли дополнения. Касаются они уточнения сферы ответственности турагентов.

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Согласно действующему законодательству, за качество исполнения обязательств по договору о реализации турпродукта отвечает туроператор. В дополнениях, подготовленных участниками конгресса туроператоров, речь идет о большей ответственности турагентов в финансовых вопросах.

«Предлагаем установить, что турагент, действующий от своего имени, должен нести полную ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в части передачи денежных средств, полученных от туриста и (или) иного заказчика, туроператору».

Кроме того, в дополнениях предлагается определить критерии и границы ответственности туроператора и третьих лиц перед туристами, а также случаи освобождения туроператора от ответственности при нарушениях, допущенных со стороны третьих лиц. Предложения для внесения в отраслевой закон направлены в Госдуму, Минэкономразвития и всем заинтересованным сторонам.

Поводом стали ситуации, когда турагенты скрывались с деньгами туристов, а нести материальную ответственность за сорванные путешествия приходилось туроператорам.

«Суды, опираясь на агентские признаки деятельности, взыскивали с туроператоров стоимость тура. Причем в нескольких случаях были уголовные дела, но тем не менее в гражданском производстве суды возлагали ответственность на туроператора за действие турагента, независимо от факта оплаты», – отметил основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов. «Тема не новая, но есть нюансы: наличие или отсутствие договора туроператора с турагентом, количество перечисленных средств, вид договора и так далее. В дополнениях к резолюции все-таки речь не об ужесточении ответственности турагентов, как можно подумать, – туроператоры заинтересованы в рознице, – а скорее об уточнении норм регулирования», – прокомментировал TourDom.ru вероятные поправки вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

В лучшем случае к доработке отраслевого закона приступят в следующем году. По словам вице-спикера Виктории Абрамченко, этим займется специально созданная рабочая группа. Однако не факт, что поправки поддержат в Госдуме – там больше ориентированы на защиту потребителей, проблемы же туроператоров волнуют депутатов куда меньше.