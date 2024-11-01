В Ингушетии открылась выставка находок из средневековых башен

В горном районе Ингушетии открылась выставка археологических находок, сделанных при реставрации башенного комплекса Нижний Пуй.

«Сегодня в нашей школе важный день. Мы открываем временный музей-выставку, где каждый желающий сможет бесплатно увидеть более 500 удивительных артефактов, обнаруженных на территории башенного комплекса Нижний Пуй», — сообщается в телеграм-канале школы каменщиков-реставраторов «Наследие».

Выставка создана силами команды школы реставраторов. Как сообщал ранее гендиректор «Наследия» Рамзан Султыгов, в экспозиции будут представлены миниатюрная наковальня и молотки, с которому работали ювелиры, различные сельскохозяйственные инструменты, латунная пулелейка оружейника. В дальнейшем экспозиция будет пополняться.

Увидеть старинные артефакты можно будет по пятницам, с 15:00 до 17:00, вход бесплатный.

Башенный комплекс Нижний Пуй находится на юге Таргимской котловины в Джейрахском районе. Основным строением ансамбля является боевая башня со ступенчато-пирамидальной крышей, на жилых башнях сохранилось большое количество петроглифов. В прошлом этот поселок занимал важное стратегическое положение, охраняя подступы к котловине с южной и восточной сторон.