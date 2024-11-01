В МЧС объяснили, почему не стоит разводить костры на пляжах под Балтийском

На пляжах под Балтийском рекомендовали не разводить костры из-за большого количества боеприпасов под землёй. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС области.

В районе посёлков Павлово и Мечниково сапёры обнаружили массовые захоронения снарядов и авиабомб времён Великой Отечественной войны. Всего с начала года специалисты Невского спасательного центра нашли 1278 взрывоопасных предметов.

«Каждое лето в этих местах отдыхает большое количество туристов, которые разводят костры. Чтобы очистить данный участок от взрывоопасных предметов, спасателям понадобится ещё несколько лет», — уточнили в службе.

В окрестностях популярного пляжа под Балтийском нашли 1 278 взрывоопасных предметов.