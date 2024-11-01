Эксперты назвали популярные среди туристов регионы с северным сиянием

Стало известно, куда поедут россияне, чтобы наблюдать за зимними природными явлениями. Список регионов составили эксперты национального туроператора "Алеан". В лидерах бронирования - Байкал, Карелия, Мурманская область. Именно там туристы ищут красивый лед и сполохи.

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По данным экспертов, среди зимних направлений лидирует Байкал - именно его чаще всего выбирают любители зимнего отдыха (47% от общего объема бронирований туров на природу).

Туристы едут туда, чтобы увидеть байкальский лед во всем его многообразии: ледяные сопки и гроты, торосы, наплески (замерзшие на скалах волны), зеркальный и даже "пузырчатый" лед.

"Байкал заслужено лидирует в этом списке. Туристы делают потрясающие снимки во время "ледового вояжа". Большинство бронирований по этому направлению - 62% - приходится на последний месяц зимы: до этого времени лед на озере может быть недостаточно крепким. Лучше всего планировать поездку на февраль или март", - отметила коммерческий директор компании Оксана Булах.

На втором месте - экскурсионные туры в Карелию (29%). Зимой туристов ждут незамерзающие водопады и Ладожские шхеры - покрытые льдом архипелаги. С декабря по март есть шанс увидеть северное сияние.

Третье место в списке направлений, которые выбирают ради природных красот, занимает Мурманская область (10%). Здесь сполохи можно наблюдать с сентября по апрель. Самые подходящие месяцы для поездки - январь и февраль. Организаторы экскурсий отслеживают прогнозы северного сияния и выбирают подходящие для наблюдений места.

Кроме того, северное сияние можно увидеть в Архангельской, Красноярской, Ямало-Ненецкой областях и Республике Коми.