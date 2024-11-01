В Госдуму внесут законопроект о туристических тропах

В Госдуму будет внесен законопроект о туристических тропах, сообщила вице-спикер ГД, депутат фракции «Единая Россия» Виктория Абрамченко.

"Готовим к внесению законопроект о туристических тропах. Сейчас обсуждаем вопросы, связанные с оформлением земельных отношений на земли и участки на территории троп", - написала парламентарий в своем Телеграм-канале.

Виктория Абрамченко добавила, что обсудила с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым совместную работу по вопросам туризма.

"Работаем конструктивно, движемся вперед, хотя есть некоторые сложности, в основном при пересечении с другими отраслями и игроками. Есть разные точки зрения по поводу строительства горнолыжных трасс. Вопрос заключается в возможности сплошных рубок для прокладки трасс и создания сопутствующей инфраструктуры", - отметила вице-спикер ГД.

Она подчеркнула, что ключевой задачей, которую предстоит решить в ходе осенней сессии, является классификация коллективных средств размещения. По ее словам, чтобы обеспечить прозрачность работы отрасли, Росаккредитация разрабатывает федеральный реестр таких объектов, что позволит более детально проработать законопроект о гостевых домах. Парламентарий отметила, что реестр также станет основой для туристического налога, который начинают внедрять регионы.

Кроме того, Абрамченко добавила, что после Нового года специальная рабочая группа из представителей профильных федеральных органов, депутатов и экспертов приступит к доработке системного закона о туризме.

Ранее Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что в качестве заместителя Председателя Государственной Думы Виктория Абрамченко будет курировать работу Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.