Спрос на новогодние туры в Крым вырос на 17-20%

Операторы фиксируют увеличение спроса на туры в Крым в период предстоящих новогодних праздников на 17-20% в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"На предстоящие новогодние праздники отели Крыма стали на 10-15% дороже, чем годом ранее. Тем не менее, Крым остается одним из самых доступных внутренних направлений на Новый год - в сравнении с Сочи цена на отели на 15-30% ниже. По оценкам туроператоров, в этом году спрос на новогодние туры в Крым вырос примерно на 17-20%", - говорится в распространенном сообщении.

Как отметили в АТОР, несколько компаний фиксируют значительное увеличение запросов на новогодние туры - в нескольких случаях количество запросов увеличилось в семь раз в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. По данным российского туроператора АЛЕАН, спрос вырос вдвое по сравнению с 2023 годом. В целом доля Крыма среди внутренних направлений на новогодние праздники к 1 ноября составляет 4%.

"Туроператор "Русский Экспресс" отмечает увеличение глубины продаж - если в прошлом году Крым на Новый год бронировали в ноябре - декабре, в 2024 году заявки пошли уже в октябре. У туроператора FUN&SUN тоже увеличилась глубина продаж: заявки на новогодний Крым начали поступать от туристов уже в августе", - добавили в АТОР.

По данным министерства туризма Крыма, с 27 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно в республике отдохнули 181,3 тыс. туристов. По прогнозам туроператоров, в предстоящие новогодние каникулы турпоток вырастет примерно на 20% - до 217 тыс. человек.