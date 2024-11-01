В Ростовской области открылся XVII Межрегиональный фестиваль «Кукла Дона»

С 1 ноября по 15 декабря в Ростове, Каменске-Шахтинском и Звереве пройдет XVII Межрегиональный фестиваль «Кукла Дона». Уже 17 лет фестиваль проходит в Донской государственной публичной библиотеке. По традиции он открывается в ноябре в преддверии Дня народного единства. Об этом сообщает Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

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На выставке будут представлены работы, выполненные как с помощью традиционных технологий, так и в новаторском стиле. Это народные, авторские, коллекционные куклы, сюжетные композиции, игрушки, сувениры и арт-объекты. Не только жюри, но и зрители смогут выбрать понравившийся экспонат и проголосовать за него. Также гостей ждут мастер-классы и творческие встречи, где можно поближе познакомиться с авторами, узнать секреты изготовления кукол. В этом году на участие в конкурсе поступило порядка 250 заявок из Москвы и Дагестана, Краснодарского края, Волгоградской, Липецкой, Ростовской областей. Донской регион будет представлен работами мастеров из Ростова-на-Дону, Сальска, Азова, Таганрога, Батайска, Аксая, Новошахтинска, Новочеркасска, Семикаракорска, Цимлянска, Куйбышева, Целины, Усть-Донецкого и Тацинского районов, — говорится в сообщении.

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Куклы Дона» пройдёт 24 ноября в Донской государственной публичной библиотеке.