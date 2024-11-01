Кубань стала лидером по ранним новогодним бронированиям

В регионах России количество ранних бронирований в объектах размещения на период новогодних каникул выросло на 45% по сравнению с прошлым годом. Самая значительная доля в рынке принадлежит Краснодарскому краю — 17% бронирований.

Второе место по новогодним бронированиям у самостоятельных путешественников заняла Москва с долей 16%, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование «МТС Travel».

Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург с долей 10% от всех российских бронирований на этот период.

В число популярных регионов с повышенным ранним спросом на объекты размещения в период новогодних праздников вошли Московская область (+73% бронирований за год), Калининградская (+57%) и Ярославская области (+56%).

Средний чек по России составляет 7,9 тыс. рублей за ночь (+9% год к году).

Ранее аналитики опросили россиян, чтобы узнать, как жители страны собираются провести новогодние праздники. Выяснилось, что около 17% планируют на каникулах отправиться в путешествие, а 10% Новый год встретят в пути.