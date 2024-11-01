Сургут стал претендентом на звание культурной столицы России в 2026 году

Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) вошёл в число претендентов на звание культурной столицы России в 2026 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал правительства округа.

«На портале «Госуслуги» идёт народное голосование, где каждый россиянин может выбрать город, который станет новым центром культуры и туризма», — сказано в тексте.

Всего в конкурсе участвует 26 городов. Первый отборочный этап завершится 1 декабря. Представители городов, прошедших голосование, будут презентовать свои населённые пункты в московском «Цифровом деловом пространстве» 15 декабря.

Ранее сообщалось, что несколько проектов Москвы признаны лучшими по итогам XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года».