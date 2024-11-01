В горах Ингушетии восстановили склеп средневекового башенного комплекса

В Джейрахском районе Ингушетии провели противоаварийные работы в средневековом склепе, входящем в состав башенного комплекса «Меллер».

«Уникальная башнеобразная склеповая усыпальница с артефактами была на грани разрушения и безвозвратной потери. Было повреждено скальное основание объекта и обрушены углы, что ставило под угрозу его устойчивость. Была разработана и одобрена научно-проектная документация, согласно которой были проведены восстановительные работы», — сообщается на сайте Джейрахско-Ассинcкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

Склеп расположен в труднодоступном месте на окраине башенного комплекса «Меллер». Высота трехъярусного сооружения составляет 9 метров. Склеп имеет ступенчато-пирамидальную кровлю, возведение которой в древности считалось верхом строительного искусства, отмечают специалисты.

«Сохранение этого склепа являлось принципиальной задачей для властей республики, так как он являлся одним из самых крупных сохранившимся наземных могильников, что повышало его историческую значимость», — добавили в пресс-службе заповедника.

Этой весной башенный комплекс «Меллер» был обследован специалистами Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. Ими выявлены 1 боевая и 5 полубоевых башен, 13 жилых башен, 1 мельница и 1 каменный родник, 30 склепов и 50 стел. При этом отмечалось, что башни и склепы комплекса находятся в аварийном состоянии.