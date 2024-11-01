Эксперт рассказал о плюсах и минусах туристического налога

Летом текущего года в России был введен туристический налог, как часть донастройки налоговой системы, которую уже начали внедрять регионы, например, Владимир, Казань, Новосибирск и Муром. Налог будет поступать в местные бюджеты от гостиниц, где останавливаются туристы. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников поделился мнением о данном налоге, сообщает издание Pravda.Ru.

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Как уточняется, ставка налога будет расти каждый год − от 1% стоимости проживания в следующем году и до 5% в 2029 году.

«Это уже действует во многих регионах, начиная от Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. Это не единичные случаи. И в Минеральных Водах, по-моему, такая же история», − рассказал Колесников.

Он также считает, что введение налога не станет определяющим фактором для сокращения числа путешественников. Люди все равно поедут. Вопрос только в их количестве. Это зависит не от туристического налога, а от настроения в стране, от финансовой возможности людей. Эксперт добавил, что во время экономического спада в первую очередь отказываются от развлечений и отдыха.