Спрос на речные круизы в РФ вырос на 15 процентов

Спрос на речные круизы на сезон 2025 года по сравнению с аналогичным периодом раннего бронирования 2024 года вырос в среднем на 15%, сообщили в Ассоциации туроператоров.

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«Спрос на речные круизы на сезон 2025 года продолжает расти. В среднем интерес туристов уже выше на 15% (у отдельных компаний - до 23%) по сравнению с аналогичным периодом раннего бронирования в прошлом году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что круизы сезона 2025 года сейчас забронированы почти на 20%, а на некоторых теплоходах заканчиваются свободные места в самых популярных каютах. Особый интерес у отдыхающих вызывают новые маршруты и стоянки.

На рост динамики продаж влияет увеличение предложений. Так, например, в 2025 году "ВодоходЪ" вводит в эксплуатацию два новых теплохода: "Русь" и "Николай Жарков". А на новый теплоход "Аурум" компании "ГАМА", который приступил к работе летом этого года, количество приобретенных туров в 2025 году уже выросло в 29 раз.

Среди популярных направлений - длительные круизы на лето. По наблюдениям экспертов, туристы из Москвы чаще всего покупают речные туры на Соловки, до Выборга, Астрахани и Перми. А из Поволжья выбирают маршруты до Санкт-Петербурга и в Карелию. Популярностью пользуются и новые направления. Например, туристов интересуют "Золотое кольцо", хорошо загружаются рейсы, связанные с "Московской кругосветкой", круизы в Великий Новгород, Башкирию, рейсы по Ладожским шхерам, круговые рейсы из Москвы до Казани, а также до Чебоксар, из Самары в Углич, Волгоград и Астрахань. Также путешественникам интересны круизы по Байкалу и сибирским рекам Обь, Иртыш и Енисей.

При этом, по данным ассоциации, эксперты ожидают рост цен на круизы 2025 года на 10-12%. Зафиксировать расценки нынешнего сезона не удалось из-за роста стоимость топлива, продуктов питания и других составляющих.