Правительство России занизило количество туристов на юге России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, сколько туристов принял юг России за первые девять месяцев 2024 года. Данные достаточно сильно разошлись со статистикой самих регионов.

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«Всего же южные регионы приняли 12,3 млн туристов», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Согласно открытым данным и официальным заявлениям региональных администраций, за первые девять месяцев 2024 года Краснодарский край посетило 14,4 млн туристов, что уже больше, чем по мнению правительства России. Крым – 4,6 млн. Остальные регионы Южного федерального округа также принимали отдыхающих.

С чем связано такое глобальное расхождение статистики – не известно.

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