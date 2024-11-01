Правительство России занизило количество туристов на юге России
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, сколько туристов принял юг России за первые девять месяцев 2024 года. Данные достаточно сильно разошлись со статистикой самих регионов.
«Всего же южные регионы приняли 12,3 млн туристов», – заявил Дмитрий Чернышенко.
Согласно открытым данным и официальным заявлениям региональных администраций, за первые девять месяцев 2024 года Краснодарский край посетило 14,4 млн туристов, что уже больше, чем по мнению правительства России. Крым – 4,6 млн. Остальные регионы Южного федерального округа также принимали отдыхающих.
С чем связано такое глобальное расхождение статистики – не известно.
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