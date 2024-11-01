В иркутском Усолье-Сибирском вводится туристический налог

Дума Усолья-Сибирского Иркутской области приняла решение ввести туристический налог в городе. Об этом сообщается на сайте гордумы.

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«Минимальная сумма туристического налога составляет 100 рублей в сутки. При его установлении доходы в городской бюджет могут составить 1 миллион рублей», – цитирует гордума слова председателя комитета по финансам администрации Усолья-Сибирского Елены Егоровой.

Председатель комитета уточнила, что туристический налог будет введен с 1 января 2025 года и будет взиматься с гостей города, которые на время остановились в аккредитованных гостиницах, которых в городе шесть. В тоже время речь идет про взрослое население, а дети и подростки освобождаются от уплаты налога. Известно также, что Ассоциация муниципальных образований Иркутской области одобрила введение туристического налога, теперь его установление рассматривается по всей области.

Напомним, что в Омской области приняли решение взимать с гостей со следующего года туристический налог.