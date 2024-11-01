Тропой романтиков: фоторепортаж из осеннего Архыза

В отелях Карачаево-Черкесии на новогодние праздники забронировано уже более 85% номеров. Особенно популярны у туристов горнолыжные курорты «Домбай» и «Архыз». Но в ноябре здесь тоже есть чем заняться.

На курорте «Архыз» работают канатные дороги Южного и Северного склонов, которые поднимут вас высоко в горы. Можно покататься и на квадроциклах и вездеходах. А любителям животных стоит заглянуть в альпака-парк «Альпачино».

Все еще открыты экотропы «Аланский путь», «Тропа романтиков», «Пихтовая», тропы к Пику Смирнова и водопаду Альтаир. Правда, администрация курорта советует перед выходом на маршрут проверять прогноз погоды.