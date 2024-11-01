$97.02-0.03105.52+0.30
Почта

13 калининградских достопримечательностей появились в 3D-формате на «Яндекс Картах»

13 калининградских достопримечательностей появились в 3D-формате на «Яндекс Картах». Об этом сообщает пресс-служба компании в пятницу, 1 ноября.

В «Яндекс Картах» появились 3D-достопримечательности Калининграда
© РИА Новости

Трёхмерными стали:

  • Королевские ворота;
  • Собор Христа Спасителя;
  • Главный корпус Музея Мирового океана;
  • Судно «Витязь»;
  • Филармония;
  • Историко-художественный музей;
  • Бранденбургские ворота;
  • Театр кукол;
  • Фридландские ворота;
  • Кафедральный собор;
  • Музей янтаря;
  • Росгартенские ворота;
  • филиал Третьяковской галереи.

В сентябре сообщалось, что исторические объекты Калининграда появятся на специальной карте в игре «Мир танков».