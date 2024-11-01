В «Яндекс Картах» появились 3D-достопримечательности Калининграда

13 калининградских достопримечательностей появились в 3D-формате на «Яндекс Картах». Об этом сообщает пресс-служба компании в пятницу, 1 ноября.

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Трёхмерными стали:

Королевские ворота;

Собор Христа Спасителя;

Главный корпус Музея Мирового океана;

Судно «Витязь»;

Филармония;

Историко-художественный музей;

Бранденбургские ворота;

Театр кукол;

Фридландские ворота;

Кафедральный собор;

Музей янтаря;

Росгартенские ворота;

филиал Третьяковской галереи.

В сентябре сообщалось, что исторические объекты Калининграда появятся на специальной карте в игре «Мир танков».