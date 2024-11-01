В «Яндекс Картах» появились 3D-достопримечательности Калининграда

13 калининградских достопримечательностей появились в 3D-формате на «Яндекс Картах»
13 калининградских достопримечательностей появились в 3D-формате на «Яндекс Картах». Об этом сообщает пресс-служба компании в пятницу, 1 ноября.
Трёхмерными стали:
- Королевские ворота;
- Собор Христа Спасителя;
- Главный корпус Музея Мирового океана;
- Судно «Витязь»;
- Филармония;
- Историко-художественный музей;
- Бранденбургские ворота;
- Театр кукол;
- Фридландские ворота;
- Кафедральный собор;
- Музей янтаря;
- Росгартенские ворота;
- филиал Третьяковской галереи.
В сентябре сообщалось, что исторические объекты Калининграда появятся на специальной карте в игре «Мир танков».