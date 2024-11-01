На курорте «Мамисон» появился десятый резидент ОЭЗ

На строящемся в Северной Осетии курорте «Мамисон» под управлением Кавказ.РФ зарегистрирован десятый резидент. Компания «Сар Инвест» построит здесь гостиницу, видовой ресторан и банный комплекс с бассейном.

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«Десятым резидентом нового курорта стал "Сар Инвест". Компания вложит свыше 650 миллионов рублей в развитие туристической инфраструктуры на территории особой экономической зоны "Мамисон"», — сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

В течение двух лет «Сар Инвест» планирует построить почти 400 мест размещения — глэмпинг из 33 модульных домов и трехэтажную гостиницу. Также в проекте банный комплекс с бассейном, видовой ресторан на 200 мест, торговые объекты и парковки. При реализации проекта планируется создать не менее 76 рабочих мест.

Всего объем заявленных инвестиций в курорт составляет более 16 миллиардов рублей, количество запланированных новых рабочих мест — более 1200.

«Запуск "Мамисона" в новом сезоне — самая масштабная задача команды из текущих. Бываю на курорте практически еженедельно, и каждый раз картинка меняется кардинально — наши строители работают в две смены без выходных. На объекте трудятся более 400 человек одновременно. Часть резидентов также приступила к физическому воплощению заявленных планов. Мы видим большой интерес к проекту как от инвесторов, так и потенциальных туристов. Параллельно со стройкой идет разработка концепции курорта, новых сервисов, идеологии. Это будет комплексный продукт, четвертый горнолыжный курорт от Кавказ.РФ», — прокомментировал гендиректор института развития Андрей Юмшанов, слова которого приводят в пресс-службе компании.

Сейчас на курорте ведется монтаж двух канатных дорог и профилирование восьми трасс, шесть из которых уже готовы. Также установлены все опоры канатных дорог, для которых доставлены гондолы от российского производителя «Руслет». Практически готова открытая парковка на 420 машин, проложены инженерные коммуникации.

Курорт «Мамисон» — строящийся всесезонный туристско-рекреационный комплекс в Алагирском районе Северной Осетии. На территории курорта действует особая экономическая зона. Строительные работы начались в 2022 году. Первые объекты горнолыжного курорта планируется запустить до конца 2024 года.