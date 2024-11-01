Барнаул стал лидером по активному отдыху для семей

Исследование показало, что в Барнауле развита как инфраструктура для активного, так и для познавательного туризма. Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин отметил, что город демонстрирует хорошие результаты по важным показателям, включая благоустройство и природно-экологические условия. Аналитика города интересует как управленческие команды, так и бизнес, в том числе в сфере гостеприимства.

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Согласно Индексу качества жизни ВЭБ.РФ, в Барнауле много благоустроенных парков, которые местные жители оценили на 3,48 балла из четырех. Для сравнения, средний показатель в других городах составляет 3,35 балла. Уровень удовлетворенности качеством воздуха и воды также высок, составив 3,4 и 3,3 балла соответственно, что выше среднероссийских значений.

Город привлекает туристов ухоженными скверами, протяженной набережной вдоль реки Обь и уникальным реликтовым сосновым бором. Для любителей активного отдыха доступен всесезонный горнолыжный комплекс всего в 30 минутах от центра города, где зимой можно кататься на лыжах и сноуборде, а летом — проходить пешие маршруты.

Барнаул служит отправной точкой для посещения других известных достопримечательностей Алтая, таких как гора Чертов Палец, перевал Чике-Таман и Телецкое озеро. Город предлагает множество возможностей для культурно-познавательного отдыха, включая посещение музеев и Барнаульского планетария, одного из старейших в России. В целом, в городе насчитывается несколько десятков памятников истории и архитектуры XVIII–XIX веков.

Индекс ВЭБ.РФ учитывает более 300 показателей для 218 крупнейших городов России (за исключением двух столиц). Для анализа предложений и возможностей отдыха для семей использовались данные социологических опросов, а также информация туроператоров и сервисов бронирования. В опросе, проведенном в 2024 году, приняли участие 1 600 жителей городов России в возрасте от 18 лет.

Ранее алтайские власти сообщили о планах подключиться к новому проекту «Кадры в АПК». Также алтайским контрактникам подняли выплаты в два раза.