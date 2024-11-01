Чем сможет удивить главный ледовый городок в Челябинске

В Челябинске главный ледовый городок на площади Революции будет более наполненным. Власти обещают больше скатов с горок, расширенную зону фут-корта, в 1,5 раза больше мероприятий и аттракционов.

© РИА Новости

«В новом городке будет больше скатов с горок, расширится зона фуд-корта, будет проводиться в 1,5 раза больше тематических мероприятий, станет больше аттракционов, а также будет установлен новый теплый модульный туалет», — рассказала начальник городского управления культуры Элеонора Халикова.

Как отметила Халикова, новая наполненность городка связана с тем, что ежегодно количество посетителей городка растёт. В часы пиковых нагрузок в городке скапливаются очереди, поэтому было решено провести работу над ошибками. Так, в 2023 году ледовый городок посетило более 300 тысяч человек.

В этом году главной темой городка станет «Остров сокровищ». Ранее челябинцы выбрали эту концепцию главного ледового городка к следующему Новому году.