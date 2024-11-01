Аналитики составили топ-10 дешевых направлений для отдыха в ноябре

Эксперты рассказали, где в ноябре можно отдохнуть экономнее всего. Российский сервис бронирования ТВИЛ.РУ составил список направлений, где проживание в последний осенний месяц обойдется дешевле всего.

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На первом месте — Евпатория в Крыму, где средняя стоимость ночи составляет 1677 рублей. За ней следуют Анапа в Краснодарском крае (2166 рублей) и Железноводск в Ставропольском крае (2171 рубль).

В десятку самых бюджетных направлений для отдыха в ноябре также, помимо прочих, вошел Туапсе. За шесть ночей туристам придется заплатить 2536 рублей. В списке также оказались Симферополь, Севастополь и Феодосия.

Ранее «Кубань Информ» писал, что в Сочи сегодня откроют 33 зимних пляжа. Приморские территории обозначат специальными флагами золотистого цвета.