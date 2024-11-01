Оренбургский проект завоевал третье место на туристической премии

Торжественная церемония награждения победителей XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года» состоялась в рамках IV Международного форума по этнотуризму, прошедшего в Уфе. Об этом сообщили в областном правительстве.

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Туристический маршрут «Путь создания настоящего оренбургского платка» был удостоен третьего места в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма». Данный маршрут предусматривает посещение производственного предприятия «Оренбургские пуховницы», а также экофермы, где туристы знакомятся с историей создания знаменитого бренда Оренбуржья – пухового платка.

Гостеприимные хозяева делятся с посетителями секретами обработки и переработки уникального пуха козы оренбургской породы. Участники экскурсии могут пообщаться с козами, сделать памятные фотографии и отведать ароматный чай с травами. Завершает программу мастер-класс по изготовлению пухового сердца.

Ранее мы сообщали о том, что в Оренбуржье разработан новый туристический автомаршрут «Сила природы». Он соединяет города Оренбург и Уфа, пролегая вдоль федеральной трассы Р-240, которая связывает Оренбургскую область и Республику Башкортостан на протяжении более 450 километров.