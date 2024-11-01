В Новгороде открыли первый пятизвездочный отель

Первый пятизвездочный отель открыли в историческом центре Великого Новгорода. Инвестиции в проект превысили 2 млрд рублей, говорится в сообщении областного правительства.

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«‎В Великом Новгороде торжественно открылся пятизвездочный отель Acron Hotel Veliky Novgorod, a member of Radisson Individuals. <...> Отель расположен в историческом центре Великого Новгорода. Он прошел глубокую реконструкцию и соответствует самым высоким мировым стандартам. Инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По словам губернатора Андрея Никитина, это первый пятизвездочный отель в Великом Новгороде.

«‎Это добавляет нам конкурентоспособности в туристической отрасли. Это важный вклад в инвестиционную привлекательность Новгородской области. Крайне важно, что это новые рабочие места, новые стандарты в индустрии гостеприимства, новые возможности для нашего бизнеса», — заявил Никитин.

Как отметил председатель новгородской областной думы Юрий Бобрышев, отель выводит Новгород на новый уровень.

«‎Этот отель должен был появиться именно сейчас. Здесь говорили, что это новый стандарт, новый уровень, но и Великий Новгород сейчас обладает другим стандартом, чем 7-8 лет назад. Так что отель к месту и вовремя», — заявил Бобрышев.

О проекте

Отель располагает 50 номерами в семи категориях - от стандартного до президентского люкса. Для постояльцев открыт многопрофильный фитнес-центр с бассейном, а также панорамный ресторан высокой кухни. При реализации проекта создано 100 рабочих мест.