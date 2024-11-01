В Новгороде открыли первый пятизвездочный отель
Первый пятизвездочный отель открыли в историческом центре Великого Новгорода. Инвестиции в проект превысили 2 млрд рублей, говорится в сообщении областного правительства.
«В Великом Новгороде торжественно открылся пятизвездочный отель Acron Hotel Veliky Novgorod, a member of Radisson Individuals. <...> Отель расположен в историческом центре Великого Новгорода. Он прошел глубокую реконструкцию и соответствует самым высоким мировым стандартам. Инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей», — говорится в сообщении.
По словам губернатора Андрея Никитина, это первый пятизвездочный отель в Великом Новгороде.
«Это добавляет нам конкурентоспособности в туристической отрасли. Это важный вклад в инвестиционную привлекательность Новгородской области. Крайне важно, что это новые рабочие места, новые стандарты в индустрии гостеприимства, новые возможности для нашего бизнеса», — заявил Никитин.
Как отметил председатель новгородской областной думы Юрий Бобрышев, отель выводит Новгород на новый уровень.
«Этот отель должен был появиться именно сейчас. Здесь говорили, что это новый стандарт, новый уровень, но и Великий Новгород сейчас обладает другим стандартом, чем 7-8 лет назад. Так что отель к месту и вовремя», — заявил Бобрышев.
О проекте
Отель располагает 50 номерами в семи категориях - от стандартного до президентского люкса. Для постояльцев открыт многопрофильный фитнес-центр с бассейном, а также панорамный ресторан высокой кухни. При реализации проекта создано 100 рабочих мест.