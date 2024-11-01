Турэксперт рассказал, где в России можно бюджетно отметить Новый год

Самый бюджетный отдых за границей на Новый год обойдется россиянам в 200 тысяч рублей на двоих, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Москва 24 выяснила, сколько будет стоить новогоднее путешествие внутри страны и возможно ли еще сэкономить на поездке.

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Вариантов все меньше

На популярных российских направлениях отдых в Новый год будет стоить немногим дешевле заграничного. Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, в преддверии праздников всегда дорожают как билеты на самолет, так и сами отели.

"Например, на Красной Поляне отель на Новый год может запросто стоить 40 тысяч рублей в сутки. Сейчас там недорогих вариантов уже не осталось, потому что россияне начали бронировать новогодние праздники еще в июне, в июле".

Дешевле снять жилье на каникулы в Мурманске, где можно застать полярное сияние. По мнению эксперта, найти отель там реально за пять тысяч рублей в сутки, однако билеты на самолет путешественникам могут обойтись в 30–40 тысяч на человека в одну сторону.

Мкртчян предупредил, что отдых в Великом Устюге тоже обойдется недешево. По его словам, уже сегодня найти там жилье на декабрь-январь очень сложно.

"То, что сейчас стоит три тысячи рублей, может стоить 30 тысяч рублей на новогоднюю дату. Это если мы говорим про жилье. Но цена дороги туда будет примерно такой же, как и сейчас, если рассматривать поезд (в среднем около 5 тысяч рублей. – Прим. ред.)", – объяснил он.

Новый год за пять тысяч

Самыми бюджетными и популярными у москвичей направлениями для отдыха в новогодние праздники считаются Санкт-Петербург и города в пределах Золотого кольца, заметил Алексан Мкртчян. По словам эксперта, сейчас там можно арендовать отели на конец декабря – начало января от пяти тысяч рублей в сутки.

"Это будут отели с удобствами и с нормальным сервисом. Но важно помнить, что перед праздниками цены растут. Отели 1–2–3 звезды подорожают на 15–20 процентов уже скоро, а отели 4–5 звезд могут вырасти в два, а то и в три раза".

Эти же направления выгодны, поскольку туда можно отравиться на машине большой компанией и сэкономить на билетах. Мкртчян отметил, что дорога в Северную столицу и города в пределах тысячи километров от Москвы обойдется примерно в десять тысяч рублей на 4–5 человек.

"В свою очередь, авиабилеты будут дорожать в зависимости от даты бронирования. Даже если вы сейчас будете брать билеты на Новый год, они будут примерно в два раза дороже обычных. Соответственно, чем ближе к праздникам вы будете покупать, тем дороже они будут", – объяснил он.

Мкртчян добавил, что в качестве бюджетных вариантов можно также рассматривать Калининград, Казань, Карелию, Ростов-на-Дону и Минск. По его словам, в эти города тоже можно доехать на машине и отдохнуть там в недорогих отелях.