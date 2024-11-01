Число туристических поездок по территории страны выросло

Число туристических поездок по территории страны в январе – сентябре 2024 года составило 65,5 млн – на 11% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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5,5 млн поездок совершили туристы по регионам Сибири с января по сентябрь 2024 года. Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По количеству принятых туристов федеральный округ вышел на первое место.

Самые высокие результаты продемонстрировали Республика Тыва, Томская и Омская области, сказал Чернышенко.