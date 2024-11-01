В АТОР заявили, что туристический налог не отразится на туристах
Туристический налог не отразится на туристах, он вводится в отношении гостиничных предприятий, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Турист вряд ли его "увидит", потому что этот налог во всех смыслах "неокрашенный". Это налог на гостиничное предприятие. И, если отели расходы на него включат в ожидаемое инфляционное повышение цены, а цены вырастут, то турист его не заметит», — сказала она.
12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципальные власти будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Соответствующие изменения уже внесены в Налоговый кодекс РФ.