В АТОР заявили, что туристический налог не отразится на туристах

Туристический налог не отразится на туристах, он вводится в отношении гостиничных предприятий, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«Турист вряд ли его "увидит", потому что этот налог во всех смыслах "неокрашенный". Это налог на гостиничное предприятие. И, если отели расходы на него включат в ожидаемое инфляционное повышение цены, а цены вырастут, то турист его не заметит», — сказала она.

12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципальные власти будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Соответствующие изменения уже внесены в Налоговый кодекс РФ.