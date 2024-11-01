Депутат назвал «туристический магнит» для туристов в России

Байкал стал туристическим магнитом для россиян и иностранцев, рассказал глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что Сибирь лидирует по количеству путешественников в 2024 году.

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«По количеству принятых туристов в этом году Сибирский федеральный округ уверенно занимает первое место. С 5,5 млн путешественников Сибирь лидирует в 2024 году. Мощный туристический магнит — озеро Байкал, привлекающее как россиян, так и гостей из-за рубежа», — поделился Тарбаев.

Депутат уточнил, что рост туристического потока в регион составил 15,4%, обогнав по популярности российские южные курорты и здравницы Кавказа. По данным парламентария, более трех миллионов бронирований в Сибири в 2024 году было совершено иностранцами.

«Наших туристов все больше привлекает активный отдых на природе, а также нравы, быт, кухня народов России. Готовимся к внесению законопроекта о национальных тропах, продолжаем работу над прошедшим первое чтение законопроектом об обязательной классификации», — заключил депутат.

Тревел-блогер Наталия Ансталь ранее посоветовала провести романтические новогодние каникулы в Мурманске. Эксперт подчеркнула, что там можно насладиться северным сиянием. По ее мнению, это очень красивое и романтичное сочетание.