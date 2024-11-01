Зачем вводят туристический налог и кто будет за него платить

В России активно развивается внутренний туризм, что ожидаемо обернулось введением туристического налога вместо существующего курортного сбора. В ряде регионов он появится уже с января следующего года, а взиматься будет в виде процентов от суммы проживания в гостиницах. Кому и сколько придется заплатить за отдых – разбирается «ФедералПресс».

© РИА Новости

Кто должен платить туристический налог

Дополнительная плата будет введена для владельцев гостиниц, хостелов и подобных объектов, находящихся в реестре классифицированных средств размещения. Налог, в отличие от курортного сбора, будет действовать на территории всей страны. Но в каждом регионе решение о его взимании принимают местные органы власти.

Отметим, что законы по введению новых налогов должны быть приняты не позднее чем за месяц до вступления в силу. Поэтому официальное распоряжение о введении закона должно появиться на сайте местных властей не позднее декабря.

Уже известно, что налог будет действовать в Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Архангельске, Перми, Петрозаводске, Зеленоградске и Светлогорске, Великом Новгороде. Еще ряд городов, в том числе Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Североуральск, Тула, Калининград, находятся на стадии принятия местного правового акта.

Как будут считать сумму налога

Ставки туристического налога устанавливаются местными властями, но в пределах установленных законом пределах. В 2025 году он равен 1% от стоимости проживания, с каждым годом будет увеличиваться еще на 1%, до 5% в 2029 году и далее.

Уплачивать туристический налог в бюджет обязан собственник гостиницы. Для туриста эта сумма включается в квитанцию к основной стоимости номера. Такие же правила действуют, если в гостиницу заселяется командированный сотрудник.

Зачем вводят туристический налог

По словам депутатов Госдумы, новый налог должен поспособствовать развитию туристической инфраструктуры в регионе. На полученные средства будут возводить гостиницы и рекреационные объекты, поэтому дополнительные сборы – в интересах самих отдыхающих.

«В России идет активное развитие внутреннего туризма, в связи с чем регионам требуются дополнительные источники финансирования местных бюджетов. По поручениям президента можно видеть, что средства, полученные от поступления туристического налога, как раз и будут направляться в местные бюджеты на финансирование расходов, связанных с развитием туристической инфраструктуры на соответствующих территориях и, что немаловажно, создание инфраструктуры обращения с ТКО», – пояснил введение туристического налога заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Панеш Каплан.

По его словам, самим постояльцам ничего платить не придется. Налог будут взимать с компаний или ИП, которые владеют отелями или другими средствами размещения из специального реестра либо арендуют их. Ставки определят власти муниципалитетов и городов федерального значения своими нормативными актами.

Льготные категории

Отметим, что от дополнительных сборов будут освобождены льготные категории граждан:

Герои Советского Союза, Герои России, Герои Труда, полные кавалеры ордена Славы;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

участники СВО;

ветераны и инвалиды боевых действий;

жители блокадного Ленинграда, осажденного Сталинграда и Севастополя;

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны в службах ПВО и на прифронтовых территориях;

инвалиды 1-й и 2-й группы и дети-инвалиды.

«Налог не будут взимать, если постояльцы – федеральные льготники», – подчеркнул Панеш Каплан.

Как налог отразится на региональном туризме

По мнению депутата Государственной думы Михаила Делягина, туристический налог только подорвет интерес россиян ко внутреннему туризму и при этом не принесет в региональную казну ощутимых денег. В регионах, куда туристы охотно едут, хватает средств в бюджете и без дополнительных сборов, а там, где туризм только развивается, туристический налог может отпугнуть отдыхающих, уверен депутат.

«Раньше был курортный сбор, но действовал он только на курортах. Если курорта нет, а денег с туристов получить хочется, можно ввести туристический налог – он действует во всех регионах. Только сокращение туризма мы увидим как раз в регионах, где он наиболее важен, где он только развивается», – отметил Делягин в беседе с «ФедералПресс».

Кроме того, депутат обратил внимание на большой «серый» рынок аренды, особенно в курортных регионах. Частные владения не входят в реестры классифицированных средств размещения и не попадают под туристический налог.