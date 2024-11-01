Санкт-Петербург может превзойти рекордный уровень по числу туристов

Санкт-Петербург может в 2024 году превзойти рекордный уровень 2019 года по числу туристов, если сохранится позитивный тренд в ноябре и декабре. Об этом сообщил в эфире телеканала "78" губернатор города Александр Беглов.

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«По итогам трех первых кварталов в 2023 году к нам прибыло 7,8 млн гостей, сейчас - уже 8,7 млн. Рост - более 11%. Если мы сохраним этот позитивный тренд в ноябре и декабре, то по итогам года мы получим 10,5 млн туристов. Хотел бы отметить, что это привлекательные месяцы для туристов, во-первых, школьные каникулы, во-вторых, у нас много мероприятий к Новому году, многие приезжают отмечать у нас Новый год. Сейчас зарезервировать гостиницу очень сложно, но мы стараемся. Конечно, мы превысим рекордный уровень 2019 года [по числу туристов]», — сказал он.

Как отметил губернатор, сейчас перед Петербургом стоит задача поднять долю зарубежных туристов во въездном турпотоке до 20-30%, а также расширить линейку предложений.

«Мы будем создавать новые точки притяжения, развивать вместе с соседними регионами программы "Серебряного ожерелья России". Дружим с соседями, наша совместная задача - привлекать туристов», — отметил он.

По словам Беглова, для привлечения иностранных туристов в бюджете на 2025-2027 годы предусмотрены средства на расширение отраслевых контактов с дружественными странами и продвижение Петербурга на международных туристических ярмарках. Кроме того, способствовать развитию туризма будет строительство всесезонного курорта "Санкт-Петербург Марина" по президентскому проекту "Пять морей и озеро Байкал".