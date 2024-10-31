Экофермы и глэмпинги получат землю по упрощенной процедуре

По оценкам экспертов, при растущем интересе потребителей к экотуризму процесс тормозится отсутствием объектов для их размещения. Причина в том, что такие объекты располагаются на землях сельхозназначения, а на них, согласно Земельному кодексу, строить нельзя. Для развития экотуризма в Совете Федерации предложили внести изменения в законодательство. О том, как продвигается работа над этим документом, шла речь на совещании в палате регионов 29 октября.

© Парламентская газета

Туристов тормозит Земельный кодекс

Принятие в 2022 году поправок в закон о сельском хозяйстве, которые разрешали агропроизводителям вести на своих землях туристическую деятельность, стало первым шагом в развитии агротуризма в нашей стране. Новый вид туризма стал стремительно набирать популярность.

«Сельский туризм за два года вырос на 40 процентов. Люди восприняли с интересом эту замечательную возможность побыть наедине с родной природой, приобщиться к новому для них сельскому быту», — констатировал на совещании в Совете Федерации сенатор Вячеслав Тимченко, при этом отметив, что основным барьером на пути развития агротуризма является недостаток площадей для размещения.

Эксперты отмечают, что во всем мире развитие агротуризма сопровождается строительством большого количества глэмпингов (комфортные одноэтажные гостевые дома. — Прим. ред.), экоотелей, экоферм и других объектов. В нашей стране дефицит таких площадей составляет более 2 миллионов квадратных метров. При этом строительство новых объектов практически не ведется. Причина в том, что расположение таких построек возможно лишь на сельхозземлях, но как раз там их возведение запрещено Земельным кодексом.

О том, к чему приводит такой запрет, рассказал на совещании директор экоотеля из Адыгеи Николай Воеводин.

«Мы построили экоотель на заброшенных сельхозземлях, рекультивировать которые под сельхозпроизводство никто не брался. Строительство было согласовано с муниципальными органами власти, а сам объект включен в план градостроительного развития территории. Однако через год к нам пришла прокуратура и выдала предписание, что объект построен незаконно и фактически является самостроем», — рассказал он.

Очевидно, что подобные законодательные коллизии всерьез тормозят развитие агротуризма. Исправить ситуацию могла бы упрощенная процедура перевода сельхозземель в иные категории земель, на которых такое строительство разрешено. На проблему обратили внимание в Совете Федерации 25 октября в ходе пленарного заседания с участием главы Росреестра Олега Скуфинского. Председатель палаты Валентина Матвиенко отметила необходимость разработки закона об ускоренном вводе неиспользуемых земель в оборот.

Напомнив об этом, Вячеслав Тимченко подчеркнул, что сенаторы готовы сотрудничать с профильными ведомствами, чтобы закон получился взвешенным и эффективным.

Нужна осмотрительность

В Госдуме также считают инициативу крайне важной, однако предостерегают от поспешных шагов при передаче сельхозземель инвесторам, которые не являются сельхозпроизводителями.

«Развитие экотуризма безусловно необходимо. Оно приносит дополнительный доход сельским жителям и пользуется популярностью среди горожан», — рассказал в комментарии «Парламентской газете» первый заместитель председателя аграрного комитета Госдумы Владимир Плотников.

Он отметил, что благодаря принятию поправок о сельском туризме фермеры получили право, помимо сельхозпроизводства, осуществлять деятельность в сфере агротуризма. Документ позволяет также фермеру размещать туристов в гостевых домах, расположенных в границах фермерских сельхозхозяйств. Появился и новый грант для агропроектов по сельскому туризму.

«В этом году на гранты фермерам, развивающим агротуризм, было направлено из бюджета 700 миллионов рублей», — уточнил Плотников.

Однако, по его словам, нужно проявлять осмотрительность, когда речь идет о том, чтобы передавать сельхозземли инвестору, деятельность которого не связана с сельхозпроизводством. Нужны четкие критерии, в каких случаях и под какие проекты и обязательства можно разрешать перевод сельхозземель в другую категорию.

«Следует помнить, что, теряя сельхозземли, мы ставим под угрозу продовольственную безопасность страны», — резюмировал Плотников.

С тем, что такие критерии нужны, согласны и в Росреестре. Статс-секретарь ведомства Алексей Бутовецкий отметил, что случаи, когда сельхозземли, которые могли бы быть полезны аграриям, выводятся из оборота посредством серых схем, действительно имеют место.

При этом, по словам Бутовецкого, важно учитывать, что сельхозземли делятся на обладающие плодородием сельхозугодья, на которых выращивается сельхозпродукция, и остальные земли, часть которых заброшена, заросла лесом и для сельхозработ непригодна. Такие земли в случае упрощенной процедуры их получения инвесторами могли бы стать важным фактором развития в стране агротуризма. По мнению чиновника, критерий экономической целесообразности использования заброшенных сельхозземель может быть прописан в законе и помочь при принятии решения об их дальнейшей судьбе.

Вопрос, как скоро упрощенной процедурой получения земель под агротуризм смогут воспользоваться предприниматели, пока остается открытым. Судя по конструктивному настрою обеих палат на работу с Правительством в подготовке законопроекта, документ может быть внесен в Госдуму уже в январе.