Отельеры Казани выступили против введения курортного сбора

В отрасли отмечают: гостиничные проекты долго окупаются, а новый налог ухудшит финансовое положение многих.

© РИА Новости

Турпоток в Казань с вводом курортного сбора не снизится, но он может перераспределиться в сторону "серого" сектора.

«Мы смотрели статистику: количество квартир для временного размещения за год выросло, а количество отелей — нет. Захотят ли люди вкладываться в гостиничный бизнес?» — комментирует инициативу исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и РТ Александра Юшутина в разговоре с "Реальным временем".

Новый налог с туристов хотят ввести с 1 января 2025 года, платить его предстоит отельерам — с каждого занятого номера. С какими проблемами это сопряжено и насколько возрастет нагрузка на гостиничную индустрию — подробности в материале "Реального времени".

Казань обложит туристов налогом

С 1 января 2025 года в Казани начнет действовать туристический налог. Его размер составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Минимальный размер сбора, установленный федеральным законодательством, составит 100 рублей в сутки.

Проект решения "О туристическом налоге" будет рассмотрен на сессии Казгордумы после прохождение антикоррупционной экспертизы.

Для туриста сумма налога будет включена в стоимость номера. При этом от уплаты курортного сбора будут освобождены лица, не достигшие 18 лет, льготники и другие категории граждан.

По предварительным расчетам, уже в первый год новый налог позволит привлечь в бюджет Казани более 150 млн рублей. Деньги направят на улучшение инфраструктуры, общественных пространств, продвижение туристического бренда города.

Казань за первые 8 месяцев 2024 года посетили 3,2 млн человек. Это значение превосходит прошлогодние результаты на 10,3%, рассказала на совещании директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова. Туристы оставили в городе 22,1 млрд рублей, что на 29,8% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

«Турпоток может уйти в сторону "серого" сектора»

Введение туристического налога в Казани является преждевременным, уверена исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и РТ Александра Юшутина. Согласно мировой практике, сборы вводят для ограничения чрезмерного турпотока на территорию города. Вырученные средства направляют на восстановление поврежденной инфраструктуры, тем временем в столице Татарстана такой необходимости нет.

«В первую очередь в зоне риска будут те отели, которые предлагают экономичное размещение. Для отелей с размещением за 2,5—4 тысячи рублей это будет значительным повышением стоимости. Мы таким образом можем оттолкнуть людей от отелей, и они начнут размещаться в квартирах. Эта сфера никак не регулируется», — отметила она.

Спикер считает, что с появлением налога турпоток в Казань не снизится, но может перераспределиться в сторону "серого" сектора:

«Мы смотрели статистику: количество квартир для временного размещения за год выросло, а количество отелей — нет. Захотят ли люди вкладываться в гостиничный бизнес? Скорее всего, они предпочтут сервисные апартаменты или будут приобретать квартиры в туристических локациях под суточную сдачу. Этот сектор не платит налогов, но нагружает инфраструктуру».

Еще одна проблема, по ее словам, — отсутствие слаженного механизма администрирования. Во-первых, нынешняя система отелей не приспособлена к сбору налога, поэтому первое время все взимание придется производить вручную, что, в свою очередь, приведет к ошибкам. Во-вторых, до сих пор нет ясности с целевым назначением собранных средств.

«Нужно сделать этот механизм прозрачным, привлекать в том числе общественные организации, которые будут вести опросы туристов. Было бы здорово, если устроят открытые обсуждения со всеми участниками туротрасли. Это же отразится не только на индивидуальных туристах, но и на туроператорах. Мы хотим сделать туризм доступным — об этом говорят даже на федеральном уровне. Хотелось бы, чтобы вводили меры, ориентированные на повышение этой доступности», — отметила Юшутина.

«Гостиничные проекты и так окупаются за 10—15 лет»

Согласен с коллегой и другой эксперт отрасли — вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Туристический налог, по его мнению, может стать демотивирующим фактором.

«Год от года налог будет увеличиваться, по итогам 2030 года он должен стать 5-процентным. Это уже достаточно приличная сумма, которая на сегодня не может не тревожить отельеров. С точки зрения возрастающей налоговой нагрузки на гостиничную структуру сложно относиться к этому с радостью. Учитывая, что гостиничные проекты и так окупаются 10—15 лет, введение дополнительного налога лишь ухудшит финансовое состояние отелей», — пояснил он.

Однако налог в 1% станет вполне посильным для отелей Казани, считает собеседник издания. Столица Татарстана, как популярный среди туристов город, не должна испытывать проблемы при таком размере сборов.

«Казань с точки зрения развития городской инфраструктуры выглядит современно. Если бы не это, популярность города была бы ниже. К тому же только что прошел БРИКС. Понятно, что для него в Казань вложили еще больше денег. Сборы от отелей вряд ли окажут существенное влияние на улучшение инфраструктуры. Мне кажется, это несравнимые цифры», — поделился эксперт мнением об эффективности инициативы.

Тем не менее, по его словам, необходимо следить за тем, как меняется финансовое состояние основных игроков гостиничной отрасли. Вводить новые меры необходимо, отталкиваясь от промежуточных результатов, считает эксперт.