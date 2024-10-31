Нижегородская область получила награды премии «Маршрут года»

Семь проектов из Нижегородской области получили награды XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Итоги премии подвели на IV Международном форуме по этнотуризму, который проходил с 27 по 29 октября в Уфе.

© Нижегородская правда

Как рассказали в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, для участия во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было направлено более 450 проектов из 62 регионов страны. В финал прошли 324 проекта, их оценивали члены экспертного совета премии.

Специальным дипломом премии в номинации «Лучший железнодорожный туристический маршрут» отмечен проект «Уроки с путешествием».

Как напомнили в министерстве, туристско-образовательный проект «Уроки с путешествием» реализуется правительством Нижегородской области с 2023 года. Обучающиеся старших классов школ и первых курсов учреждений СПО отправляются в образовательные поездки в другие регионы страны. Они могут изучить важнейшие для истории России события непосредственно в том месте, где они происходили. В ходе поездки дети могут попробовать себя в роли не только путешественников, но и картографов, исследователей, командиров групп и корреспондентов.

Победу в номинации «Лучший маршрут научно-популярного туризма» завоевал проект Выксунского металлургического завода «ОМК» «Всё по науке. Лунный трубопровод».

Еще несколько проектов были удостоены призовых мест.

Так, приложение «Открой 52 регион» туроператора гостеприимства «Открой мир» завоевало третье место в номинации «Лучшее мобильное приложение для туристов», а квест-расследование «Тайна наследства Нижегородской ярмарки», созданный индивидуальными предпринимателями Ириной Сусловой и Дарьей Бикбаевой, — третье место в номинации «Лучший приключенческий маршрут».

Инициативы, реализованные центром туризма «Русские крылья» г. о. г. Чкаловск, были отмечены в нескольких номинациях. Проект «Вектор скорости» — на третьем месте в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма», маршрут «Рецепт здоровья прост — пастила, льняное масло в пост!» также завоевал третье место в номинации «Лучший гастрономический маршрут».

Еще один нижегородский проект «Волжская Атлантида», разработанный центром туризма «Русские крылья» г. о. г. Чкаловск, был отмечен дипломом «За вклад в развитие туристических троп России» в номинации «Лучшая туристическая тропа».

«Ежегодно наш регион привлекает миллионы туристов. Для нас важно, чтобы после посещения Нижегородской области у каждого гостя оставались только положительные впечатления. Мы открываем все новые и новые туристические маршруты для того, чтобы каждый мог найти интересное направление путешествия для себя. Такие проекты позволяют раскрыть уникальность нашего региона, помогают сделать его еще заметнее на туристической карте России. Это одна из важнейших задач, над которой мы работаем в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"», — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Национальный проект реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В настоящее время он включает три федеральных проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских продуктов», «Совершенствование управления в сфере туризма».

Справка:

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» проводится с 2014 года. Отраслевая награда присуждается по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.

Премия дает возможность профессионалам туристического рынка презентовать свои проекты, познакомиться с коллегами и реализовать совместные инициативы. В свою очередь, экспертный анализ проектов-участников премии позволяет отслеживать новые трендовые направления развития отечественных туристских маршрутов.