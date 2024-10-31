Как хорошо отдохнуть в выходные в Казани

Звание третьей столицы России накладывает определенную ответственность. И Казань с задачей прекрасно справляется, оставаясь одним из самых посещаемых городов в стране.

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Что посмотреть

Казанский Кремль

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В Казани мирно сосуществуют две религии — христианство и ислам. И наиболее ярко это представлено в Кремле, заложенном в X веке. Благовещенский и Спасо-Преображенский соборы, построенные в XVI-XVII веках, соседствуют с мечетью-новостроем Кул-Шариф. Кто-то восхищается ее изящными линиями, другие считают, что она не вписывается в древний ансамбль крепости. А еще есть накренившаяся башня Сююмбике: по легенде, с нее сбросилась казанская царица, не пожелав выйти замуж за Ивана Грозного.

Старотатарская слобода и Туган авалым

Завоевав Казань, Иван Грозный велел всем татарам переселиться из центра города. Так появилась Старотатарская слобода. До наших дней дошли старинные мечети, а также двух- и трехэтажные купеческие особняки ХIX и начала XX в. С традиционным бытом можно познакомиться и в «Родной деревне»: Туган авалым — это развлекательный этноцентр, где среди прочего проводятся мастер-классы.

Любопытная архитектура

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В виде традиционного казана построен главный дворец бракосочетания Казани. Дворец земледельцев поражает своей эклектической роскошью, гигантским бронзовым деревом в арке и суммой, потраченной на строительство комплекса в 2005 году (2 200 000 000 рублей). А вселенский храм объединил в своей архитектуре 16 религий мира — службы здесь не проводятся.

Необычные локации

IT-парк им. Башира Рамеева — это большая киберарена, аналоговая стена для рисования и рояль, который играет сам по себе. В Национальной библиотеке смотрим подвешенную к потолку световую инсталляцию, посвященную татарской письменности (287 букв двигаются). Стрит-артом любуемся на бульваре «Белые цветы». В Музее Горького и Шаляпина узнаем о том, как на первом этаже работал писатель (в пекарне), а на втором — о том, что музыкант родился в самом криминальном районе города.

Великий Болгар

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150 км от Казани, но дорога того стоит. Городище времен Золотой орды, где сохранились гробницы, — для любителей древности. Однако современная архитектура здесь тоже представлена, да еще как: невозможно проехать мимо казанского Тадж-Махала, как называют возведенную в 2012 году Белую мечеть. Комплекс, на который ушло 1200 тонн мрамора, восхищает своими сказочно-замысловатыми решениями.

Свияжск

Говорят, остров-град Свияжск стал прообразом сказочного Буяна из «Сказки о царе Салтане». На самом деле Александр Пушкин увидел Свияжск уже после написания своего знаменитого произведения. Построен город-крепость был по указу Ивана Грозного всего за 4 недели — в качестве перевалочного пункта, который поможет захватить Казань. До наших дней дошла купеческая застройка, которая погружает туристов в стародавние времена.

Где остановиться

Kazan Palace by TASIGO

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Снаружи — величественное кирпичное здание, построенное в 1910-м на деньги казанского купца-хлеботорговца Якова Шамова. Внутри — лаконично и современно оформленные номера, в которых ощущается история. Гостям, которым не безразличны проблемы экологии, понравится философия устойчивого развития, которой придерживаются в отеле.

«Башня Царицыно»

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Царицыно есть не только в первой столице — в Москве, но и в третьей: в казанском районе возвышается средневековая башня — мини-отель с антуражной мебелью. Всего один трехэтажный номер. На верхний уровень ведет причудливая лестница в виде дерева. А еще там диван из корейского чемодана, 200-летнее зеркало и расписанный птицами кухонный гарнитур.

«Утрао»

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Геокупола, А-фреймы, гнездо или зеркальный дом на дереве (самый высокий дом на дереве в Европе). А еще на базе отдыха есть «Татарские Мальдивы» — парящая над водой платформа, на которой установлены зеркальные кубы-номера. Если не хочется экзотики, всегда можно выбрать обычные бунгало на берегу Волги.

Где поесть

«Петровский штофъ»

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Поклонникам стейков посвящается. Ковбой, томагавк, рибай или ти-бон в золоте? Впрочем, в меню есть и другие блюда по мотивам различных кухонь мира: средиземноморской (вителло тоннато), азиатской (острый суп с морепродуктами), татарской (эчпочмак с бульоном) и русской (суточный борщ).

«Тюбетей»

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Халяльная фастфуд-сеть, где можно познакомиться с национальной кухней. Шире всего здесь раскрыта тема кыстыбаев. Это татарская лепешка, которая готовится с разными начинками, самая традиционная — картофель, но есть и более любопытные опции: томлёная конина, батат с курицей или рукола с тартаром из сёмги.

Artel Bistro

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Татарская кухня в современном прочтении. Конину готовят в виде тартара, стейка или в качестве начинки для кыстыбая (в паре с тыквой). А ломтики конской колбасы казылык уютно располагаются на брускете. Каймак подается с теплыми лепешками или французским тостом с вишней. Среди других блюд — лимонная паста с лангустинами, говяжьи щечки с орзо, судак со шпинатом.