Почти полмиллиона детей отдохнули в Краснодарском крае

Власти Кубани подвели итоги оздоровительной детской кампании. На ее поддержку было выделено 3,2 млрд рублей, более половины из которых пошло на оплату путевок. С начала года в регионе отдохнули 480 тыс. детей, из них 410 тыс. — летом.

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В этом году 11,5 тыс. детей из новых регионов, Белгородской и Курской областей, а также подтопленных территорий Оренбургской области отдохнули в здравницах края. 1,5 тыс. из них получили путевки за счет краевого бюджета.

В будущем в регионе планируется развитие инфраструктуры детского отдыха. В настоящее время ведется строительство детских лагерей в трех муниципалитетах. В Курганинском, Тимашевском и Усть-Лабинском районах создается доступная среда для детей, на эти цели выделено 15 млн рублей.

Кроме этого, краевые власти также активно поддерживают загородные лагеря: субсидии для 11 районов были направлены на поддержку 14 загородных лагерей. Со следующего года планируется дальнейшее развитие муниципальных лагерей. В планах — ремонт существующих и строительство новых лагерей из быстровозводимых конструкций, рассказала замгубернатора региона Анна Минькова.

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