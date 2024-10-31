Новочеркасск стал участником национального туристического маршрута

Новочеркасск стал городом-участником этнографического туристического маршрута «Большой казачий круг». Об этом сообщили местные власти, уточнив, что цель маршрута – погрузить туристов в быт, традиции, историю и культуру донских казаков.

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Тур длится три дня. За это время туристы смогут побывать в станице Старочеркасской, в Новочеркасске, хуторах Пухляковском и Старозолотовском, а также в Азове.

В Новочеркасске гостям предлагают осмотреть триумфальные арки казачьей столицы, посетить первый на Дону и юге России музей и главный храм донских казаков – патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор.

Маршруты, которые получили статус национальных, были тщательно отобраны. Прежде чем стать таковыми, каждый из них проходит экспертную оценку Ассоциации туроператоров России (АТОР) совместно с представителями регионов и бизнеса. Чтобы получить статус национального, маршрут должен соответствовать всем критериям и требованиям современного туризма: быть логистически продуманным, иметь рекомендации для комфортного размещения, быть безопасным и интересным.

Ранее юные дипломаты Новочеркасска написали 185 писем своим сверстникам в Европу.